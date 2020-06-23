日本重啟經濟 東京迪士尼7月1日重新開放

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（法新社東京23日電） 日本重啟經濟，東京迪士尼度假園區營運商東方樂園公司今天表示，在因2019冠狀病毒疾病疫情關閉4個月後，將在7月1日重新開放。

東京迪士尼樂園（Tokyo Disneyland）及東京迪士尼海洋（Tokyo DisneySea ）2月底因疫情關係宣布關閉。隨着日本解除緊急事態，恢復商業活動，這兩座主題樂園也宣布重新開放。

東方樂園公司（Oriental Land）表示，遊客必須提前在網路訂購限量門票，入園時得量體溫，強制規定戴口罩、在各景點采梅花座等措施。

東方樂園發表聲明說，「我們開園將採取謹慎的措施」，作法包括限制入園和每趟搭乘遊樂設施的人數，也會加強清潔並要求遊客維持社交距離。

上個月，東方樂園在內的日本遊樂園業者，發表了如何在疫情中安全營運的守則。

其中的一項建議，要求尋求刺激的人，在玩雲霄飛車和其他設施時，「不要大聲喊叫」。

其他地方的迪士尼樂園，包括加州、巴黎兩個園區已經宣布重新開園，上海迪士尼則是在5月恢復營運。

迪士尼位於東京的這兩座樂園，每年都有超過3000萬遊客湧入，是東京熱門景點之一。

© 2020 AFP