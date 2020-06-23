民調稱半數華裔加拿大人 因疫情遭排擠

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（法新社蒙特婁22日電） 今天公布的民調顯示，在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發後，半數華裔加拿大人表示曾遭受與種族有關的辱罵和其他歧視性行為。

雷德民意測驗機構（Angus Reid Institute）在聲明中表示，對華裔的攻擊、威脅、針對性塗鴉，在2019冠狀病毒疾病疫情爆發後，成為了「影子疫情」。

雷德民意測驗機構表示，這讓很多人感到沮喪，認為他們的同胞不視他們為「正港加拿大人」。

61%的人表示，他們改變了日常作息，以避免摩擦和騷擾；超過一半的人，擔心他們的孩子重返校園後，會因為疫情而被霸凌。

這項對516名華裔加拿大人所做的調查，發現有半數的人在最近幾個月曾被取笑或辱罵。

43%的人還說，他們曾被威脅或恐嚇。

30%的人也表示，他們經常遭受針對性塗鴉、社群媒體留言的攻擊，或讓他們覺得自己對其他人的健康和安全構成威脅。

加拿大華裔人口超過170萬人，佔總人口約5%。

這項與亞伯達大學（University of Alberta）合作的線上民調是在6月15日到18日之間進行，44%受訪者在加拿大出生，22%是從香港或中國移民加拿大。

加拿大自3月中爆發疫情以來，累計確診總數超過10萬例，當中包括染疫身故近8500人。

根據華盛頓郵報（The Washington Post）報導，加拿大深受鄰國美國的媒體報導和社會趨勢影響，像是美國的亞裔美籍醫療工作者通報遭到種族歧視的案件攀升。

美國總統川普（Donald Trump）將疫情危機歸咎於中國，在很長一段時間說是「中國病毒」（Chinese virus），甚至在20日的造勢大會上不斷重複這個名詞，當天還把這波疫情說是「功夫流感」（Kung-Flu）。

© 2020 AFP