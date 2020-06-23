疫情打亂好萊塢行事曆 2021年金球獎延至2月28日

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（法新社洛杉磯22日電） 受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，繼奧斯卡金像獎2021年第93屆頒獎典禮延至4月舉行後，金球獎（Golden Globes）也將由傳統上的1月初延至2月28日舉行。

金球獎主辦單位好萊塢外籍記者協會（Hollywood Foreign Press Association, HFPA）今天發布聲明說：「將在未來數周公布參選資格、投票期限以及修正後的入圍名單公布時間。」

金球獎通常在每年1月的第1個周日舉行，除了正式揭開好萊塢頒獎季，也是壓軸奧斯卡獎的重要風向球。

好萊塢外籍記者協會今天的聲明並未明確提到疫情，但這波病毒已對好萊塢造成破壞性影響，電影院不開門、製片中斷，片商也須延後發行日期。

主辦奧斯卡獎的美國影藝學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）日前宣布，明年的奧斯卡頒獎典禮將從原定的2月28日延後8周，改至4月25日舉行。

美國影藝學院這項決策引發骨牌效應，英國影藝學院電影獎（BAFTA）和獨立精神獎（Film Independent Spirit Awards）也跟着順延。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP