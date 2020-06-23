美國向聯合國安理會提案 延長伊朗武器禁運

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（法新社紐約聯合國總部23日電） 美國已向聯合國安全理事會提出一項決議草案，譴責伊朗於2019年對沙烏地阿拉伯石油設施發動破壞性攻擊，並且提議延長對伊朗的武器禁運。

法新社取得的草案顯示，美國建議「譴責伊朗於2019年9月對沙國發動攻擊」，並籲請安理會「禁止直接或間接供應、銷售或轉移武器及相關材料」給伊朗，但在30天前預先通知並獲准者除外。

這項決議案並未訂出表決日期，且不太可能在安理會通過，因為可以行使否決權的中國和俄羅斯已表明反對延長這項禁運。

武器禁運是2015年伊朗核子協議的一部分，定於10月到期，但華府致力延長這項禁運，因為美國與世仇伊朗緊張情勢依然高漲。

伊朗核子協議締約國法國、英國及德國19日發布聯合聲明，反對如期解除對伊朗的武器禁運，強調這恐對「區域安全和穩定造成重大影響」。

2019年，沙國國營能源巨擘沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）設施遭到攻擊，導致大規模損害，以致沙國石油產出暫時中斷，影響沙國總產油量的一半。

聯合國本月初發布的一項報告顯示，這場攻擊中使用的巡弋飛彈和無人機零件不是在伊朗製造，就是從伊朗出口。

© 2020 AFP