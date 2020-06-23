英國防疫再鬆綁 傳英格蘭電影院博物館7月復業

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社倫敦22日電） 英國政府消息人士今天表示，隨着2019冠狀病毒疾病（COVID-19）感染和死亡率持續下滑，英國將展開下階段防疫鬆綁，英格蘭地區的電影院、博物館和美術館7月4日將恢復營業。

英國唐寧街（Downing Street）首相辦公室一名消息人士指出，上述場所將必須採取社交距離措施，包括單向行動限制、間隔排隊、改善通風和預先販售票券等。

英國首相強生（Boris Johnson）明天將向國會發表聲明公布相關計畫，且會說明髮廊、禮拜場所、酒吧和餐廳是否也獲准重新開放。

強生也將宣布針對保持2公尺社交距離規範所進行審查的結果。餐飲業者和許多國會議員認為，這項規定不切實際且沒有必要，希望能將社交距離設定減至1公尺。

英國原本是歐洲最嚴重的疫情災區之一，但隨着感染率下降，當局在3月底實施的禁足令已經逐步鬆綁。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據，截至台灣時間23日晚間7時左右，英國通報的累計確診病例數超過30萬例，其中4萬2000多人不治。（譯者：李宛諭/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP