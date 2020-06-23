蓬佩奧：波頓新書如同史諾登爆料 刑事責任躲不掉

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（法新社華盛頓22日電） 美國國務卿蓬佩奧今天表示，白宮前國安顧問波頓爆炸性的新書大爆猛料，堪比國家安全局（NSA）包商前僱員史諾登揭發美國大規模偵監公民一事。

蓬佩奧（Mike Pompeo）是在波頓（John Bolton）新書「事發之室－白宮回憶錄」（The Room Where It Happened : A White House Memoir）出版前夕，發表上述評論。

蓬佩奧告訴福斯新聞（Fox News）：「他披露的資訊，坦白講，會讓他擔負刑事責任，躲也躲不過。」

蓬佩奧表示：「史諾登（Edward Snowden）揭露機密資訊的後果，我們都已經看到。波頓的所作所為和那沒有兩樣。」

「泄露這樣的資訊，會對美國帶來真正的風險和絕對的傷害。」

史諾登曾任國家安全局包商僱員，2013年他披露國安局探員大規模偵監公民一事，被美國控以間諜罪和竊取國家機密罪，面臨最高30年徒刑，之後史諾登便流亡俄羅斯至今。

「事發之室－白宮回憶錄」披露許多不利總統川普的爆料，不僅強調川普「不適任」，還描述川普曾「懇求」中國國家主席習近平幫忙，拉擡他11月贏得連任的機會。

過去幾天，川普和團隊一直搖擺不定，到底是該斥波頓的新書為「虛構小說」，或該宣稱這本書充斥高度敏感和機密的資訊。

白宮試圖阻止「事發之室－白宮回憶錄」出版，但美國法官20日表示，現在核髮禁制令已經太晚，不願阻止此書出版。

© 2020 AFP