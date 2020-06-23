酋長染疫病逝 凸顯拉美國原住民困境

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（法新社烏拉圭首都蒙特維多22日法驗）因為免疫系統先天不良，加上國家長達數世紀對他們不理不睬，一場疫情，奪走了大批拉丁美洲原住民的性命。

不遺餘力捍衛亞馬遜雨林的原民酋長帕亞康（Paulinho Paiakan）上周染疫病逝，更凸顯出原民社群面臨的威脅。亞馬遜雨林區內，有多達420個原住民部落。

帕亞康在巴西北部的醫院病逝。根據巴西原住民協會（Articulation of the Indigenous Peoples of Brazil），巴西100個原民部落至今已有超過300人因這波疫情病逝，是2019年巴西原民死亡總數的5倍。

巴西原住民協會指責極右派總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的政府「毫無作為」，完全沒能避免讓疫情擴散到75萬原民居住的地區。目前已有超過5300名原住民染疫。

巴西是全球疫情第2慘重的國家，至今超過100萬人確診，5萬多人染疫不治。

巴西原住民協會執行督導瓜哈哈拉（Sonia Guajajara）表示：「如果他一開始就採取預防措施，我們就不會出現這種死亡數字。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）

© 2020 AFP