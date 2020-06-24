丁丁歷險記封面挖苦納粹 法國拍賣上看千萬

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（法新社巴黎24日電） 「丁丁歷險記」是比利時經典漫畫，其中「奧圖卡王的權杖」系列封面27日將在巴黎拍賣，封面主題在嘲諷納粹德國擴張主義，成交價碼可能落在35萬歐元（新台幣約1165萬元）之上。

納粹德國領導人希特勒1938年並吞奧地利後，創作「丁丁歷險記」的比利時着名漫畫家艾爾吉（Herge）在「奧圖卡王的權杖」（King Ottakar's Sceptre）系列中挖苦希特勒。

「奧圖卡王的權杖」講述主角丁丁（Tintin）和他的忠犬白雪（Snowy）前往漫畫中虛構的巴爾幹半島西爾達維亞王國（Syldavia），協助國王找回失去的權杖，阻止了政變陰謀。

故事最初刊登在比國布魯塞爾保守媒體「二十世紀報」（Le Petit Vingtieme）的兒童增刊上。封面是丁丁在捷克布拉格下機時跌倒，而必須抓住新朋友哈朗畢克（Alembick）教授的鬍子來保持平衡。

法國艾德拍賣公司（Artcurial）原定3月在巴黎舉行這次拍賣，卻因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情大流行而延後。（譯者：陳家倫/核稿：張佑之）

© 2020 AFP