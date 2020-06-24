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（法新社香港24日電） 跡象顯示第2波疫情蠢蠢欲動，部分地區再度實施封鎖措施，但新公布經濟數據利多顯示經濟正在復蘇，亞洲股市今天走勢分歧。

在各國政府和中央銀行祭銀彈救市的同時，鬆綁防疫管制可能帶來經濟復蘇的希望，但鬆綁措施也可能反而會讓疫情捲土重來，令投資人進退兩難。

歐元區6月商業活動大幅改善，加上美國新屋銷售勁揚等經濟數據出爐後，昨天大多數地區的股市反彈，美股和歐股也跟漲。

在此同時，數個國家持續放寬防疫措施，包括英國首相強生宣布，酒吧、餐廳、飯店和電影院7月4日可以恢復營業。

然而，也有越來越多人擔心部分國家解封後疫情恐再起。東京都知事小池百合子今天警告，在一個工作場所發現好幾個新增感染病例。

德國則因一處屠宰場爆發疫情，1500多名員工遭到感染，合計擁有將近64萬人口的兩個西部地區再度進入封鎖狀態。

東京股市小跌0.07%，新加坡股市下跌0.24%，香港股市下挫0.50%，馬尼拉股市挫跌1.73%。

雪梨股市上漲0.19%，上海股市上揚0.30%，台北股市揚升0.42%，威靈頓股市上漲1.14%，雅加達股市上揚1.75%。

首爾股市揚升1.42%，受惠於有報導指出，北韓領導人金正恩決定暫緩對南韓採取軍事行動的計畫，在平壤當局一周前炸毀位於開城的兩韓聯絡辦公室後，此舉似乎是要緩和南北韓之間的緊張局勢。（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）

© 2020 AFP