巴基斯坦國際航空失事初步調查出爐 人為疏失釀禍

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（法新社伊斯蘭馬巴德24日電） 巴基斯坦國際航空一架客機在5月22日墜毀，機上97人喪命。空難的初步調查報告今天出爐，失事原因是機師和航管人員的人為疏失，例如機師在降落時不專心竟聊起疫情。

5月22日巴基斯坦國際航空公司（Pakistan International Airlines）一架客機從東部城市拉合爾（Lahore）起飛，原定飛往喀拉蚩（Karachi）。

但這架空中巴士A320型（Airbus A320）飛機的兩個發動機失靈，嘗試降落2、3次都不成功，最後墜入喀拉蚩金納國際機場（Jinnah International Airport）附近一處住宅區，導致機上97人死亡、2人生還。

巴基斯坦航空部長沙瓦爾汗（Ghulam Sarwar Khan）在國會宣布調查結果說：「機師和航管員都沒有遵守標準規則。」

他還說，機師嘗試降落飛機時，竟然討論起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情。

沙瓦爾汗指出：「機師和副機師不專心，整段對話都在討論冠狀病毒。」

包含法國政府官員和航空業人士在內的巴基斯坦調查團隊，分析了失事客機的數據和語音紀錄器。

沙瓦爾汗強調，這架飛機「百分之百適合飛行，沒有技術故障的問題」。（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP