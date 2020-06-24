成人片男星朗傑瑞米被控性侵 最高可關90年

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（法新社洛杉磯23日電） 洛杉磯郡地方檢察官辦公室今天說，有「A片皇帝」之稱的美國成人片男星朗傑瑞米被控於2014至2019年間強暴3名女性並性侵另1人，若罪名成立，最長可能蹲上90年苦牢。

法新社與美國有線電視新聞網（CNN）報導，現年67歲的朗傑瑞米（Ron Jeremy）是情色片界赫赫有名的大咖男星，1970年代入行，拍過超過1700部重口味、真槍實彈的所謂「硬蕊」（hardcore）A片，知名的包括「深喉嚨續集」（Deep Throat II）以及John Wayne Bobbitt Uncut等；但近年他性侵傳言不斷，早被業界列為拒絕往來戶。

朗傑瑞米被控4項性侵，其中3項是2017至2019年間發生於西好萊塢同一間酒吧，另一項涉嫌於2014年5月在西好萊塢一處民宅強暴一名25歲女子。據稱受害的女子年齡在25至46歲之間，若遭定罪，最高可處90年徒刑。

律師告訴法新社，這些控罪「讓人意外」，朗傑瑞米否認所有指控。

朗傑瑞米今天首次現身洛杉磯高等法院，但未提出抗辯。他被要求以660萬美元交保，26日將正式提訊。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP