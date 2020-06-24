拉丁裔男之死再掀美種族抗議潮 洛城決議調查

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（法新社洛杉磯23日電） 非裔男佛洛伊德之死引發的全美示威潮未歇，加州洛杉磯郡又發生拉丁裔青年瓜達多遭警方射擊多槍而死，新一波街頭抗議再起，洛杉磯郡政委員會今天決議進行獨立調查。

法新社報導，18歲的瓜達多（Andres Guardado）上周在洛杉磯郡加迪納（Gardena）遭警方射擊多槍身亡。

警方說，瓜達多自修車店逃逸時「掏出一把手槍」，他們才因此對他開槍。

瓜達多事件不久前，明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）5月25日才發生非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察以膝壓頸窒息而死事件，引爆全美示威潮。

洛杉磯郡政委員會今天一致通過動議，將進行「獨立深入的調查，以公開真相、維護正義」。

前一天，洛杉磯郡警察局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）承諾此案透明化，要求州檢察長監督內部調查。

但提案調查的郡政委員瑞德里．湯瑪斯（Mark Ridley-Thomas）寫道，警察局內部有一股不配合調查的「傾向」。

根據警局說法，多名員警18日例行巡邏時遇上瓜達多，進一步觀察發覺他身上有槍。

警局又說，瓜達多所持武器是一支未登記的非法打獵裝置。

目前為止，事發相關影片仍未曝光，法醫驗屍結果也以「安全」理由而未對外公布。憤怒的家屬則稱，瓜達多是遭人從背後開槍。

最近幾天，有數百名民眾聚集抗議瓜達多之死，21日的示威人潮在警方發射橡膠子彈、噴灑胡椒噴霧後驅離。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP