揚言對抗議民眾動用重大武力 川普推文遭隱藏

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（法新社華盛頓23日電） 社群媒體推特（Twitter）今天以違反「謾罵內容」規範為由隱藏一則美國總統川普的推文，川普在推文中揚言要動用「重大武力」對付華府抗議民眾。

此舉似乎是推特首度以「謾罵」推文為由對付川普。推特近來數度將川普的推文標示為誤導及違反讚揚暴力規則，爭議愈演愈烈。

川普推文寫道：「只要我當你們的總統一天，華府就永遠不會有『自治區』。他們若想試試看，就會遭遇重大武力！」

推特將川普這則推文隱藏起來，用戶若要查看推文內容，必須點擊展開，推文上方還標註「這則推文違反推特對於謾罵行為的規則」，但「為了公眾利益」，推文仍開放查閱。

法新社報導，川普推文指的是華盛頓州西雅圖（Seattle）抗議民眾兩周前設立的無政府區域，此舉讓保守派人士大為光火。

推特將川普推文隱藏的舉措，讓白宮和社群媒體公司之間的戰火加劇；雖然川普在社群媒體上有一大票追蹤者，他仍指控社群媒體對保守派持有偏見。

推特就違反規定一事對川普採取積極的新立場，與臉書（Facebook）形成對比。維權人士雖一再向臉書施壓，要求臉書遏止具有煽動性質的內容，但臉書大體上仍維持放任政策。

不過，臉書上周倒是移除一則川普競選連任陣營的廣告，廣告中含有納粹德國用來標記政治犯的符號。臉書表示，該則廣告違反臉書平台禁止「組織仇恨」（organized hate）的規範。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP