曾與喬科維奇接觸 NBA金塊中鋒約基奇確診

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社洛杉磯23日電） 網球世界球王喬科維奇染疫，他塞爾維亞的同胞，美國職籃NBA丹佛金塊中鋒約基奇，因為先前曾與喬科維奇接觸，如今也感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。

對於約基奇（Nikola Jokic）染疫傳聞，金塊以醫療隱私為由婉拒評論。

受到疫情影響，NBA自3月11日起停賽至今。在複賽即將展開之際，球員必須於6月22日前歸隊，海外球員則需在6月15日之前報到。

但約基奇是特例，獲准在海外待較長的時間，卻於采檢時發現染疫，已開始接受隔離。

約基奇8天前出席塞國首都貝爾格勒（Belgrade）的籃球表演賽，期間曾與一名後來確診的球員近距離互動。

約基奇同胞、網球世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）也出席當天的活動，兩人還排排坐，如今也宣布確診。

NBA預計7月30日複賽，比賽場地選在方便管控環境的佛羅里達州奧蘭多迪士尼世界（Disney World）綜合體育館。NBA全部30隊當中有22隊能參加本季的季後賽，其中13隊來自西區，東區則有9隊能參賽。

ESPN報導說，為準備複賽，各隊今天開始讓球員接受病毒篩檢。

© 2020 AFP