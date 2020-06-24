民調：澳洲民眾對中國信任度跌至歷史新低

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（法新社雪梨24日電） 在澳洲與中國這兩個貿易夥伴衝突升溫之際，今天公布的民調顯示，澳洲民眾對中國的信任度跌至歷史新低。

雪梨智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）所做的調查顯示，僅有23%的澳洲人相信北京會在世界舞台採取負責任行動，寫下歷史新低；相較之下，2018年則為52%。

在習近平領導下，中國變得愈來愈自信，北京希望將其日益增長的經濟實力轉化為政治、外交和軍事力量。

然而，中國大秀肌肉的舉動加劇了與鄰國的一連串爭端，從與印度的邊境小衝突到與澳洲的公開外交齟齬。

近幾個月來，可見到中國對澳洲商品進行貿易制裁、判處澳洲公民死刑，並奚落坎培拉當局長期與美國結盟。

澳洲封殺中國科技巨頭華為、公開抱怨中國試圖以間諜活動及操弄影響力來「接管」澳洲政治體系，以及要求對冠狀病毒疾病大流行的起源和應對方式進行獨立調查，在在激怒北京。

羅伊國際政策研究院執行董事弗里洛夫（Michael Fullilove）說：「對我們最大貿易夥伴中國的信任度急遽下降。」「對中國領導人習近平的信心更是跌跌不休。」

94%的受訪者說，希望看見澳洲減少對中國的經濟依賴，82%的受訪者則支持制裁涉及侵犯人權的中國官員。

根據官方統計，中國約佔澳洲貿易總額的1/4，澳大利亞礦產幫助中國發展重工業和燃料發電。

羅伊國際政策研究院自2005年開始進行年度調查，今年則在澳洲各地訪問2448名成年人。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP