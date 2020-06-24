美參議院擬規範不明飛行物資訊 等同證實計畫存續

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（法新社華盛頓23日電） 美國聯邦參議院情報委員會正致力規範國防部一項不明飛行物（UFO）計畫，好讓大眾更了解軍方活動，也讓美國情報部門更易分享資訊。此舉相當於官方證實這項計畫一直存在。

參議院情報委員會在年度情報授權法案條款中，對「不明空中現象工作小組」（Unidentified Aerial Phenomenon Task Force）的努力表達支持，等同官方證實這項計畫一直存在。

2017年12月，國防部承認資助一項規模達數百萬美元的秘密計畫，旨在調查不明飛行物的目擊事件，但稱這項計畫已於2012年終止，不過「紐約時報」（New York Times）當時報導，計畫仍持續執行。

參議院對這項計畫的關注焦點主要不在外星生物上，更多是放在美國在真實世界的對手帶來的威脅上，例如中國。

這項計畫由海軍情報辦公室（Office of Naval Intelligence）監管，專責「搜集、回報不明空中現象，以及這些現象與敵對外國政府之間的任何關聯，還有這些現象對美國軍事資產及設施造成的威脅」。

美國特別擔憂中國的情搜能力，包括動用無人機及其他航空科技。

參議員們承認此議題具有敏感性，但他們說，先前「在情報圈內的資訊分享及合作並不協調」，呼籲針對這項計畫的進展及其所觀察到的現象製作詳細、公開的報告。

這項條款是2021年情報授權法案的一部分，目前還未提上參議院全會議程。若參議院通過這項條款，國防部須在180天內向國會提交報告。

美國國防部4月公布海軍飛行員拍攝的3則影片，畫面顯示飛行員與疑似不明飛行物在空中相遇。其中一則影片攝於2004年11月，另兩則攝於2015年1月。

© 2020 AFP