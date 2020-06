臉書遭批不加取締仇恨言論 美國冰淇淋品牌加入抵制行列

廣告 繼續瀏覽後續

(法新社華盛頓23日電) 美國知名冰淇淋班傑利(Ben & Jerry's)表示,將加入越來越多知名公司抵制臉書的行列,停止在臉書平台投放廣告,以抗議其所認為臉書對仇恨言論和煽動暴力的內容不加取締。

班傑利今天表示:「7月1日開始,我們將暫停在美國市場臉書(Facebook)和Instagram的所有付費廣告。」

班傑利並說,現也加入「拒絕以仇恨換取獲利」(Stop the Hate for Profit)的抵制行動,此運動獲得反誹謗聯盟(Anti-Defamation League)、全國有色人種民權促進協會(National Association for the Advancement of Colored People)和其他組織支持。

班傑利說:「我們呼籲臉書採取明確且毫不含糊的行動,也就是這個運動所呼籲的,別再任由其平台被用來散播和擴大種族主義與仇恨。」

美國戶外運動用品公司Patagonia、North Face和REI,以及着名自由工作者接案平台Upwork都表示,響應這項運動。

在「拒絕以仇恨換取獲利」運動出現的同時,臉書因對不實資訊和煽動性言論、包括美國總統川普的貼文都無所作為,而致面臨與日俱增的壓力。(譯者:陳昱婷/核稿:張佑之)

© 2020 AFP