臉書遭批不加取締仇恨言論 美國冰淇淋品牌加入抵制行列

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓23日電） 美國知名冰淇淋班傑利（Ben & Jerry's）表示，將加入越來越多知名公司抵制臉書的行列，停止在臉書平台投放廣告，以抗議其所認為臉書對仇恨言論和煽動暴力的內容不加取締。

班傑利今天表示：「7月1日開始，我們將暫停在美國市場臉書（Facebook）和Instagram的所有付費廣告。」

班傑利並說，現也加入「拒絕以仇恨換取獲利」（Stop the Hate for Profit）的抵制行動，此運動獲得反誹謗聯盟（Anti-Defamation League）、全國有色人種民權促進協會（National Association for the Advancement of Colored People）和其他組織支持。

班傑利說：「我們呼籲臉書採取明確且毫不含糊的行動，也就是這個運動所呼籲的，別再任由其平台被用來散播和擴大種族主義與仇恨。」

美國戶外運動用品公司Patagonia、North Face和REI，以及着名自由工作者接案平台Upwork都表示，響應這項運動。

在「拒絕以仇恨換取獲利」運動出現的同時，臉書因對不實資訊和煽動性言論、包括美國總統川普的貼文都無所作為，而致面臨與日俱增的壓力。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）

© 2020 AFP