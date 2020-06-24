防疫封鎖近3個月 巴黎歐利機場26日重新開放

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（法新社巴黎24日電） 法國巴黎南郊歐利機場（Orly airport）3月31日因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐而關閉，如今將在本月26日重新開放，不過航班及乘客都將遠不及正常時期數量。

飛往葡萄牙波圖（Porto）的班機定於26日上午6時（格林威治時間上午4時）起飛，當天將有70個航班飛往約25個目的地；相較下，在疫情導致全球飛機停飛前，歐利機場一天有600個航班。

法國航空（Air France）、法國泛航（Transavia）、英國廉航易捷航空公司（EasyJet）、伏林航空公司（Vueling）和加勒比海航空等航空公司佔有歐利機場大部分交通流量，飛往加勒比海、法屬留尼旺島（Reunion Island）、義大利、西班牙、葡萄牙、冰島和克羅埃西亞（Croatia）等地。

官員預估，26日將有8000名乘客穿越歐利機場的4座航廈，不及先前每日平均9萬名乘客量的1/10。

機場7月交通流量能否增加，將取決於阿爾及利亞、摩洛哥和突尼西亞是否重新開放邊境。

法國國家商業航空聯合會（Fnam）負責人巴迪斯蒂（Alain Battisti）昨天表示：「我們正面臨一場極其殘酷和漫長的危機，我們正準備迎接復原，而等待時間若非極其漫長，也將是有些漫長。」（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）

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