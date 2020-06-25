海盜猖獗 5名韓國船員在非洲海岸遭綁架

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（法新社首爾25日電） 韓國外交部和國際海事局今天指出，海盜在西非國家貝南外海強行登上一艘漁船，綁架船上5名韓國公民和1名迦納人。據了解，這是這個海域今年第7起類似事件。

法新社報導，兩機構表示，懸掛迦納國旗、載有30名船員的「潘諾菲邊境號」（Panofi Frontier）漁船，昨天在貝南首都科托奴（Cotonou）以南約60海里處遭海盜攻擊。

韓國外交部指出，5名韓國公民和1名加納人遭綁架，其餘24名船員仍在船上。

韓國外交部聲明指出：「目前，還不清楚綁票者的身分和行蹤。」聲明同時表示，當局正與相關國家合作，讓遭擄的韓籍船員平安獲釋。

總部設在馬來西亞吉隆坡的國際海事局（International Maritime Bureau）證實，這次攻擊是由「武裝海盜」發動，並對海員發布警告。

韓聯社報導，據英國海事安全公司Dryad Global發布的消息，今年科托奴近海已發生7起類似事件。

一個月前，在科托奴外海遭擄的新加坡貨櫃輪8名外籍船員剛獲釋。

幾內亞灣（Gulf of Guinea）綿延5700公里，從塞內加爾一路延伸到安哥拉，是擄人、持武搶劫的高風險區，而貝南就位在幾內亞灣的核心地帶。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP