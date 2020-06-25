溜馬布洛格登國王帕克染疫 歸隊複賽不變

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（法新社印第安納波利斯24日電） 美國職籃NBA印第安納溜馬隊後衛布洛格登、沙加緬度國王前鋒帕克（Jabari Parker）確診新型冠狀病毒，但兩人仍預計7月NBA複賽時歸隊。

布洛格登（Malcolm Brogdon）在溜馬隊釋出的聲明中說：「我最近接受檢驗，對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病毒呈陽性反應，目前正接受隔離。」

「我一切都好，感覺很好，情況正在良好改善，也打算在（佛羅里達州）奧蘭多（Orlando）加入我的隊友，參與NBA複賽的賽季和季後賽。」

帕克也在國王隊推特所貼的聲明裡證實自己確診，表示「幾天前被驗出病毒陽性反應」，現正在芝加哥自我隔離。

帕克說：「我復原得很好，感覺也都很不錯。球隊已回到球場準備NBA複賽，我期待加入在奧蘭多的隊友。」

3月11日NBA因新型冠狀病毒大流行而停賽前，布洛格登是溜馬力拚重返季後賽的要角；溜馬在停賽前東區排名第5，聯盟現將佛州奧蘭多迪士尼世界的綜合體育場打造成可控制的環境，積極準備複賽。

另據丹佛當地的媒體報導，金塊隊中鋒約基奇（Nikola Jokic）也確診COVID-19，目前在母國塞爾維亞隔離，但金塊隊以個人隱私為由不願回應相關報導。

© 2020 AFP