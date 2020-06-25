澳洲維多利亞州病例增 千名軍力助防疫

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（法新社墨爾本25日電） 澳洲維多利亞州的新型冠狀病毒病例近日突然增多，軍方今天宣布將派遣1000名兵力前往墨爾本，協助控制目前境內唯一較嚴重的群聚感染，以防出現第2波疫情。

維多利亞州（Victoria）的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例激增，過去一周通報近150起新增病例，在首府墨爾本還爆發新的群聚感染。

約有2500萬人口的澳洲迄今累計約7500起病例、103人病故，疫情較其他國家輕微，且據信有數個地區已完全消弭病毒。

澳洲成功控制疫情後，近期正逐步放寬防疫限制措施，這波群聚感染使得澳洲惶惶不安。

澳洲國防部長雷諾茲（Linda Reynolds）今天表示，「近日」將迅速派遣1000名軍人到維多利亞州。她並說，高達850名國防軍將協助監控在旅館隔離的返國旅客，同時還有約200人將為病毒篩檢設施提供後勤及醫療支援。

外地旅客已不準進入維多利亞州，軍方人員已在州界就位，並向維多利亞州在內的地方衛生及緊急管理服務機構提供規畫支援。

在這場冠狀病毒危機中，部署如此大規模的軍方特遣隊到澳洲大城，這還是頭一遭。

墨爾本當地社區擔心疫情擴大，當局為因應大排長龍的篩檢需求，在疫情熱點設置臨時采檢中心，超市也再度實施限購措施，避免重演恐慌搶購。

墨爾本是澳洲第2大城，當局認為市內群聚感染首先出現在家族聚會，有輕微癥狀的感染者把病毒帶到聚會，之後向外擴散，一家接待返國旅客的隔離旅館及一間服飾店也爆發群聚感染。

© 2020 AFP