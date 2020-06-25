無畏喬帥前車之鑒 柏林7月辦網賽讓千人入場

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社柏林24日電） 儘管男網世界排名第一的喬科維奇在巴爾幹半島舉行的慈善活動造成他本人和另外3名球員感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），下個月柏林仍將舉行網球錦標賽，並開放1000名球迷進場。

德國首都柏林的賽事將分為兩部分，一個在室外，地點在葛拉芙體育館（Steffi Graf Stadium），另一個則在室內，在具有歷史意義的丹波霍夫機場（Tempelhof Airport）。

錦標賽主管、聯邦杯德國隊隊長瑞特妮（Barbara Rittner）告訴「德國之聲」，賽事7月登場時，「我們將與地方政府協調後執行嚴格的衛生原則。屆時葛拉芙體育館將有約1000名球迷，丹波霍夫機場約會有300人左右」。

當今球王喬科維奇（Novak Djokovic）自辦亞得里亞巡迴賽（Adria Tour）才打前兩站，喬帥本人、保加利亞的狄米特羅夫（Grigor Dimitrov）、克羅埃西亞的柯里奇（Borna Coric）以及塞爾維亞的楚易基（Viktor Troicki）即中鏢，確診感染2019冠狀病毒疾病。（譯者：蔡佳敏）

© 2020 AFP