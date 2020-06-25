疫情衝擊提名大會 拜登改線上川普愛現場

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（法新社華盛頓24日電） 美國民主黨今天表示，8月將舉行的黨提名大會將以視訊方式為主，被提名人拜登（Joe Biden）將在威斯康辛州密爾瓦基現場發表接受提名演說，而州選舉人則留在家中。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）感染病例在全美幾個州再度攀升，疫情擾亂了美國2020總統大選活動。

民主黨提名大會預定8月17日至20日在密爾瓦基（Milwaukee）舉行。此地是兩黨兵家重鎮，2016年大選川普險勝民主黨對手希拉蕊．柯林頓，民主黨當時要求重新計票。

相對於民主黨提名大會主要在線上舉行，共和黨則計畫8月在佛州傑克森維爾市（Jacksonville）舉行現場大會，現任總統川普預定8月27日在室內大會場的數千名支持者面前接受黨的提名。

川普接受提名的演講，原訂在北卡羅來納州夏洛特（Charlotte）舉行，由於民主黨籍州長拒絕鬆綁防疫社交距離管制，讓共和黨決定更改地點。

拜登在歐巴馬任內擔任8年副總統，他一直批評川普對疫情處理不當，指川普施壓諸如佛州等州政府，過早重啟經濟活動，無視民眾的健康與安全。

拜登預定8月20日在密爾瓦基會議中心舉行演講，屆時是否會有支持者在現場，目前尚不清楚。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP