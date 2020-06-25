科學家發現「神秘星體」 可能是最小黑洞或最大中子星

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（法新社巴黎24日法新社）科學家今天指出，他們去年使用重力波探測器，偵測到一個神秘星體，離地球約8億光年遠，可能是目前發現到的最小黑洞或最大中子星。

義大利歐洲重力天文台（EGO）先進室女座探測器（The Advanced Virgo detector）及美國兩座重力波天文台，於去年發現這個星體，並且計算出它的質量約為太陽的2.6倍。

這個星體的質量正好介於科學家所稱的宇宙質量間隙（mass gap）內。目前已知最重中子星的質量是太陽的2.5倍，而最輕黑洞的質量則是太陽的5倍，兩者間範圍即質量間隙。在此之前，幾乎完全未觀測到介於2.6至5倍太陽質量的天體。

科學家表示，7.80億年前一個質量為太陽2.6倍的未知星體，與一個質量為太陽23倍的大型黑洞合並，形成一個質量約為太陽25倍的黑洞，部分質量以重力波釋出，發射出在地球上可偵測到的巨大重力波。

中子星及黑洞都是在大質量恆星內部核反應燃料耗盡、發生超新星（supernova）爆炸現象時形成。核心質量較輕的恆星往往形成中子星，質量較重的則會塌陷形成黑洞。

國際研究團隊在「天文物理期刊通訊」（Astrophysical Journal Letters）指出，關於這個獨特性質，可能有多種解釋。

其中一項主要解釋是，可能是一個質量相對較小的中子星，實質上遭到一個黑洞「完全吞噬」。

研究報告共同作者柏利（Christopher Berry）表示：「這是令人驚奇的事件。這將會確實改變我們如何理解黑洞及中子星的形成。」

© 2020 AFP