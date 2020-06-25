美共和黨版警察改革法案 參院闖關失敗

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（法新社華盛頓24日電） 美國共和黨在非裔男子佛洛伊德遭員警壓頸致死後提出的警察改革法案，今天在聯邦參議院遭民主黨人擋下，民主黨人所持的理由是，共和黨人提議的措施，涵蓋層面根本不夠廣。

此案獲得55票贊成45票反對，但還不到60票的通過門檻。僅3名民主黨人加入共和黨人，支持這項法案。

在示威活動持續數周、全國注意到種族不公和警察究責問題之後，共和黨版法案參院闖關不成，會讓民主黨與共和黨這兩個對立政黨在草擬新方針解決警察暴力問題方面，繼續爭吵不休。

現在各界注意力將轉到聯邦眾議院，民主黨希望明天在眾院通過民主黨自己版本、層面更廣的警察法案。

共和黨版法案在參院闖關失敗，凸顯一個分裂的國會有多難在總統大選前針對這類法案取得妥協。

共和黨籍的參院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）表示，共和黨版措施只是讓議事場就警察改革進行辯論的「第一步」，「對民主黨人而言，走上談判桌若有任何壞處，就是他們寧願把這個急迫的問題留待大選作為選戰議題，也不願讓一個兩黨都有共識的答案過關」。

佛洛伊德（George Floyd）遭明尼蘇達州員警以膝壓頸近9分鐘致死後，警方採用的鎖喉措施成了熱議話題。共和黨版法案雖不鼓勵，卻也不禁止鎖喉等措施，而是提供員警更多化解緊張狀況的訓練，並把動用武力的員警資料鍵入全國資料庫，目的在淘汰惡警。

然而此版法案並不會終止或限製備受爭議的「有限豁免」（qualified immunity）原則，也就是行為不當的員警，還是得以依據「有限豁免」原則不受起訴。

參院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）氣憤地說，「在對犯下行為不當過失的員警追究更多責任方面，共和黨法案甚至連一項重大改革都沒有」，這項措施存在「難以改變」的問題，「無法作為有意義改革的有效起點」。

川普總統則指責民主黨人，是「因意欲削弱員警能力」、終結警察的豁免，而阻擋共和黨版法案。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP