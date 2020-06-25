美司法部提新證據 加控維基解密創辦人和駭客共謀

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（法新社華盛頓24日電） 美國司法部今天加強對維基解密（WikiLeaks）創辦人亞桑傑（Julian Assange）的控訴力道，在新起訴書中提出新證據，指控亞桑傑招募駭客並共謀入侵他人電腦。

亞桑傑已在美國遭控18項罪名，最新起訴書不會增加罪名，但會加重現有罪名的控訴力道。

根據美國司法部聲明，最新起訴書指控亞桑傑與駭客組織「魯茲安全」（Lulz Security）和「匿名」（Anonymous）的成員共謀，「未經授權成功入侵北大西洋公約組織（NATO）一成員國的政府電腦系統」。

亞桑傑因在2010年公布詳述美國在阿富汗與伊拉克軍事行動的大量機密檔案，依違反「美國間諜法」（US Espionage Act）被起訴。

華府指控48歲澳洲籍的亞桑傑替情報分析家曼寧（Chelsea Manning）竊取美國機密檔案，隨後又不顧後果造成美國在世界各地的秘密消息來源曝光。

維基解密今天則在推特（Twitter）發文表示：「美國司法部對亞桑傑提出的最新『追加起訴書』（Superseding Indictment），是他們再次試圖愚弄大眾的可悲行為。」

亞桑傑目前被關押在英國倫敦南方戒備森嚴的貝爾馬什監獄（Prison Belmarsh），同時他努力反抗美國提出的引渡要求。（譯者：李宛諭/核稿：張正芊）

© 2020 AFP