部分國家藉防疫名義 傷害民主與公民自由

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（法新社斯德哥爾摩25日電） 超過500個政治與公民社會領導人、諾貝爾獎得主與人權團體今天警告，某些政府以防疫之名，行「強化權力控制」之實，傷害民主與公民自由。

由美國前國務卿歐布萊特（Madeleine Albright）、美國男星李察吉爾（Richard Gere）以及諾貝爾和平獎得主伊朗人權運動家艾巴迪（Shirin Ebadi）、波蘭前總統華勒沙（Lech Walesa）與東帝汶前總統霍塔（Jose Ramos-Horta）等連署的公開信寫道，目前還在延燒的疫情是「民主面臨的全球巨大挑戰」。

信中寫道：「民主正受到威脅，在乎這件事的人一定要召喚眾人意志、紀律和團結來捍衛它。」

「各地民眾的自由、健康和尊嚴正岌岌可危。」

公開信是位於斯德哥爾摩的「國際民主及選舉協助研究所」（International Institute for Democracy and Electoral Assistance, IDEA）所發起，目的是喚醒「意識和動員公民」。

公開信說：「獨裁政權，不訝異的，正利用此危機來箝制批評聲浪，並強化政治控制。」

「甚至有些民選政府利用積聚緊急權力來對抗疫情，限制人權且在沒有法律限制或國會監督情況下強化國家監控。」

根據美國國際非營利法規中心（International Center for Non-Profit Law），迄今超過80國實施緊急措施，像是宵禁、違規者罰款、更嚴格監控、審查與擴大執行權力等。

IDEA秘書長卡薩斯-薩莫拉（Kevin Casas-Zamora）告訴法新社：「疫情已對經濟和社會造成巨大衝擊，很可能也會有非常深遠的政治影響。」

卡薩斯-薩莫拉說，像是菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）擴張緊急權力以及薩爾瓦多政府利用監禁中心等，都令人憂心。

© 2020 AFP