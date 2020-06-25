15歲219天 盧卡羅梅洛創西甲史上最嫩初登場

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（法新社馬德里24日電） 有「墨西哥梅西」美譽的盧卡．羅梅洛（Luka Romero）今天以15歲又219天之齡，寫下西班牙甲級足球聯賽（La Liga）最年輕初登場的新紀錄。

屬於攻擊型中場的羅梅洛6月1日首次隨馬約卡（Real Mallorca）一軍訓練，今天就在對皇家馬德里之戰的第83分鐘替補上場。皇家馬約卡最後0比2敗陣。

羅梅洛賽後推文寫道：「這是個難忘的時刻。感謝技術團隊還有馬約卡的所有人給我這個機會，我不會忘記這一天。輸球雖然遺憾，但我們會保持信念。」

先前的西甲初亮相最年輕紀錄已高懸81年，是被人稱為「桑森」（Sanson）的羅德里格斯（Francisco Bao Rodriguez）於1939年12月31日代表塞爾塔維戈（Celta Vigo）出賽塞維亞（Sevilla）時，寫下的15歲又255天紀錄。

馬約卡教頭莫雷諾（Vicente Moreno）讓盧卡．羅梅洛替補上場前，不忘對他耳提面命。

莫雷諾說：「我只是試着讓他保持冷靜。我把手放在他的胸前，可以感覺得到他心跳得很快。對他這個年紀的孩子而言，這很正常。他夠格登場比賽，所以派他上場。」

「我不看年紀，他訓練得不錯，上場似乎是讓他更積極的最好辦法。他是位很優秀的球員，我想他以後對我們的幫助甚大。」

羅梅洛在墨西哥出生，也可以選擇效力西班牙，但他的家人都是阿根廷籍，也已代表過U15阿根廷國家隊出賽。他2018年告訴阿根廷足球協會，生平夢想就是穿上阿根廷國家隊的藍白條紋球衣。

© 2020 AFP