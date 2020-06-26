印度雨季雷擊頻傳 兩省一天共死107人

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（法新社印度巴特納25日電） 印度官員表示，一個北部與一個東部省分今天共有至少107人死於雷擊。印度剛進入雨季，在南亞，雨季對於補充水資源十分重要，但每年也為南亞帶來廣泛的災害和死亡案件。

印度東部貧窮省分比哈省（Bihar）約83人被閃電擊中喪命，北部的北方省（Uttar Pradesh）也有24人因雷擊死亡。官員說另有數十人受傷。

印度每年6至9月雨季期間經常發生雷擊，但比哈省災害管理單位首長拉伊（Lakshmeshwar Rai）告訴法新社，這是省內近年記錄到單日雷殛人數最多的日子之一。

拉伊也說，比哈省今天雷殛超過一半發生在常有洪水的北部和東部地區。他並警告死亡人數有可能增加，因為比哈省政府還在等待內陸地區通報死傷人數。

根據印度氣象局（India Meteorological Department, IMD）地方辦公室，預料比哈省26日和27日兩天將降下豪雨。

北方省方面，當局表示，省內多數死亡案例發生在靠近尼泊爾的狄奧里亞區（Deoria）和聖城安拉阿巴德（Prayagraj）。

印度總理莫迪（Narendra Modi）今晚推文向死者家屬致哀，同時表示兩省政府已緊急展開救濟紓困。

根據印度國家犯罪統計局（National Crime Records Bureau）最新統計數據，2018年印度共有超過2300人因雷擊死亡。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）

© 2020 AFP