川普政府請最高法院廢止歐記健保

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（法新社華盛頓25日電） 美國總統川普政府今天請求最高法院廢止俗稱「歐巴馬健保」（Obamacare）的平價醫療法（Affordable Care Act）。歐記健保提供全美千千萬萬人健康保險。

這是歐記健保第3度遭遇挑戰。於此同時，美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例激增。

根據歐記健保，眾多美國人民必須購買健康保險，否則就得面臨稅務懲罰。但國會在2017年取消歐記健保政策一大關鍵，也就是平價醫療法里的個人強制納保條款，讓沒加保的人不必受罰。

司法部最近提出的文件主張，強制個人納保條款是平價醫療法不可分割的一部分，既然國會已刪除不遵守的罰則，該條款現在已不合憲，因此「整部平價醫療法應隨強制個人納保條款被廢止」。

司法部也主張，平價醫療法規定保險業者不得因年齡、性別或健康狀況拒絕客戶，以保障加保前就已患有疾病的人，這部分也應該推翻。

最高法院將於10月展開的新開庭期審理本案，但美國媒體報導，法院不太可能在11月總統大選前就進行審理。

民主黨籍的聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）譴責川普政府這項行動，形容在疫情期間請求廢法是「殘忍之至的行為」。

裴洛西主張，如果法律被廢止，1億3000萬名本來就有病症的美國人可能失去歐記健保的保障，而且多達2300萬美國公民可能不會有任何健康保險。

© 2020 AFP