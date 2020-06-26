文達不來梅與漢堡 本周力拚德甲保級升級

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社柏林25日電） 本季戰績慘不忍睹的文達不來梅離降級只一步之遙，但他們仍有機會在德甲本賽季最後一個周末躲過降級命運；上季已降級德乙的昔日勁旅漢堡，則是要把握最後一線生機拚回德甲。

這兩支分別在努力保級與升級的球隊，最佳希望都是拚得下季開賽前的附加賽，然後戰勝對方以保級或升級。

目前德甲倒數第2的文達不來梅，這周末必須在家擊敗科隆，然後祈禱柏林聯盟主場擊敗倒數第3杜塞道夫。杜塞道夫與文達不來梅都不想跟爐主帕德堡一起被降級。

而如果杜塞道夫能逼和，文達不來梅不但要贏，還得要贏4球以上才能爬回倒數第3的第16名，下季開打前還可與德乙第3名踢主客場各一輪附加賽。

但對文達不來梅一大不利之處，就是陣中頭號射腳、本季7個進球的拉舒卡（Milot Rashica）腳踝傷勢恐無法出賽。

德甲目前還沒有一隊、包括完成8連霸的拜仁慕尼黑，待在德甲時間比文達不來梅還長，淪落到這一步對擁有輝煌昔日的文達不來梅真是情何以堪。

巧合的是，文達不來梅1980年5月時在家0比5慘敗、隊史唯一一次降級，遭的正是科隆毒手。

另一昔日雄師漢堡，在上季降級前還是連續待在德甲最久的球隊，想拿到附加賽門票，除他們得28日贏球，還得目前德乙老三海登海姆沒贏球才行。

© 2020 AFP