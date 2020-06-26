東協線上峰會登場 越南警告疫情衝擊區域經濟

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（法新社河內26日電） 東南亞國家協會（ASEAN）今天召開線上峰會，輪值主席國越南警告2019冠狀病毒疾病疫情已經摧毀東南亞多年來的經濟成果。此外，北京在南海的動作也成為這次線上峰會焦點。

越南也希望利用這次峰會為區域全面經濟夥伴協定（Regional Comprehensive Economic Partnership,RCEP）會談注入動力。

RCEP涵蓋全球一半人口和全球1/3的國內生產毛額（GDP），去年因印度退出遇阻。印度和中國近期爆發血腥邊境衝突，雙方交惡。

峰會聚焦在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情帶來的巨大經濟影響。疫情對仰賴觀光和出口的東南亞國協成員，像是泰國和越南帶來嚴重的經濟衝擊。

東南亞國協曾在4月召開疫情緊急會議，但未能就設立緊急基金達成共識。

越南總理阮春福（Nguyen Xuan Phuc）今天在開幕演說中強調，疫情對東協成員國經濟發展帶來「嚴重後果」。

阮春福說：「（疫情）摧毀了近年來的成果，對數以百萬計的民眾生命造成威脅。」

外界也越來越擔心中國趁疫情危機之際，在南海有新動作。

一名資深東協外交官告訴法新社：「中國一直移動『南海棋盤上』的棋子。因此他們在疫情危機期間有動作也不令人訝異。」

他說，北京曾利用1990年代末期亞洲金融危機和在嚴重急性呼吸道癥候群（SARS）疫情期間進一步推動主權主張。他們總是「見縫插針」。

越南今年4月指控中國海警船撞沉越南漁船，美國因此警告北京不要趁各國忙於防疫之際「擴大非法主張」。

澳洲新南威爾斯大學（University of New South Wales）越南專家塞爾（Carl Thayer）認為，過去幾個月中國在南海舉措「一切如常」，他強調必須重啟因疫情停擺的南海行為準則（Code of Conduct in South China Sea,COC）協商。 （譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

© 2020 AFP