澳洲在野黨議員親中 情報單位搜索查辦

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（法新社雪梨26日電） 澳洲官員說，情報單位和警方今天搜索在野黨議員莫索曼（Shaoquett Moselmane）住家和辦公室，調查他是否涉及中國在澳洲擴張影響力的行動。

國安幹員搜查與新南威爾斯州議員莫索曼有關的地產。莫索曼長久以來被控與中國共產黨關係匪淺。

澳洲安全情報組織（ASIO）證實「確有依搜索票在雪梨發動搜查，這是正在進行中調查的一環」他們還說，此事「不妨礙社會大眾」。

莫索曼親北京立場長期以來就引人側目，連他所屬的勞工黨（Labor Party）同志都有所疑慮。

新南威爾斯州議會勞工黨領袖馬凱（Jodi McKay）告訴媒體，她已得知莫索曼住家和辦公室被搜，並說她已啟動黨內程序對他停權。

她說：「這非常令人不安。每位議員把心力放在他們州內的人民身上很重要。」

莫索曼曾公開讚揚中國國家主席習近平在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間的「堅定」領導，甚至媲美澳洲自身的防疫作為。

澳洲媒體報導，他僱用一名曾在北京的國家行政學院受訓人員，國家行政學院是培養中共黨員成為公務員的單位。

這場搜索也再度凸顯澳洲有關當局有意重新針對中國顛覆澳洲政壇的指控採取行動，但也很可能導致中澳緊張關係更加惡化。

© 2020 AFP