疫情重創經濟 聯準會下令大型銀行暫停買回股票

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（法新社華盛頓25日電） 美國聯邦準備理事會（Fed）今天下令美國34家主要銀行暫停第3季買回自家股票，同時限制對股東的股利發放。

法新社報導，在冠狀病毒疾病大流行導致經濟急遽下滑之際，這項決定是12年前爆發全球金融危機以來首次如此的舉措，並限制銀行資本支出。

這家美國中央銀行是在公布今年銀行體系的壓力測試結果及鑒於流行疾病進行額外檢測時，做出了上述宣布。

聯準會聲明指出：「就今年第3季，理事會要求大型銀行暫停買回股票、限制股利發放，且允許按近期所得計算來配發股利。」

銀行體系壓力測試的結果因衰退程度有所不同，不過聯準會副主席奎爾茲（Randal Quarles）表示，測試結果普遍屬於正面。

然而，聯準會提到在一些更趨嚴峻的情況下，「多數企業資本仍維持良好狀態，但部分企業將趨近最低資本水準」。

除公布銀行買回股票和股利發放的新規定外，聯準會也表示：「所有大型銀行將按要求，今年稍後重新提交和更新資本計畫以因應目前壓力，這有助企業在不確定時期中，重新評估資本需求並維持強勁的資本規畫作法。」

今年3月中旬，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情迫使企業暫停營運，導致美國5月失業率飄升至13.3%，為避免金融市場停滯，聯準會挹注市場數以兆計美元流動性。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）

© 2020 AFP