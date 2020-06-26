縱橫22賽季 NBA「飛人」卡特宣布退休

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（法新社紐約25日電） 連續8次入選美國職籃NBA全明星賽的「飛人」卡特（Vince Carter）今天宣布退休，他NBA生涯的22個賽季里，曾在全盛時期拿下灌籃大賽冠軍，也幫過美國男籃奧運摘金。

法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，曾助美國男籃隊奪下2000年奧運金牌的卡特今年1月滿43歲，本季效力亞特蘭大老鷹的卡特3月11日替補上陣，成為他的NBA告別作。3月11日當晚，因猶他爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），聯盟宣布停賽。

卡特在自己主持的播客（Podcast）節目「即興發揮」（Winging It）中表示：「我的職業籃球選手生涯正式告終。」

亞特蘭大老鷹在停賽前，戰績20勝47負，不符聯盟宣布7月在奧蘭多（Orlando）複賽的資格，老鷹本季賽事和卡特的NBA職涯提前畫上休止符。

卡特在1998年以第5順位被金州勇士選中，之後交易至多倫多暴龍並獲選年度最佳新秀。

卡特還打過新澤西籃網、奧蘭多魔術、鳳凰城太陽、達拉斯獨行俠、曼菲斯灰熊、沙加緬度國王和亞特蘭大老鷹等，職司得分後衛和小前鋒。

卡特NBA生涯出賽1541場例行賽，場均17.2分、4.4籃板、3.2助攻和1.0抄截。

美國隊2000年雪梨奧運摘金，卡特場均14.8分更是全隊得分王。（譯者：徐睿承/核稿：陳亦偉）

© 2020 AFP