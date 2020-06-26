英國遊客大熱天蜂擁海灘 濱海城市憂防疫

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（法新社英國波茅斯25日電） 由於數以千計群眾不顧2019冠狀病毒疾病（COVID-19）威脅，在今年迄今最熱的一天湧入海灘，英國一座海濱度假城市今天宣告此現象構成「重大事件」。

根據英國氣象局（Met Office）資料，倫敦西邊的希斯羅機場（LHR）今天測到氣溫飆升至攝氏33.3度，是今年迄今最熱一天；昨天氣溫則是32.6度，大批群眾奔赴海岸消暑。

但英格蘭南部海濱城市波茅斯（Bournemouth）當局表示，成千上萬人在陽光普照的天氣中湧入海灘，這場面令他們感到「驚恐」。

當局表示，遊客來訪導致道路阻塞，到處都是違規停車和垃圾堆，以及酒醉鬥毆等缺乏公德心的行為。

英國放寬防疫限制措施後，民眾得以前往海灘，但仍應避免大量群聚，酒吧和餐廳也要等到7月4日才恢復營業。

波茅斯、基督城及普爾聯合區議會（BCP Council）領袖史雷德（Vikki Slade）說，波茅斯尚未準備好迎接那麼多遊客，呼籲大家不要來。

她說：「那麼多人不負責任的行為和舉動令人震驚，我們已竭盡所能提供服務，試着維護每個人的安全。」

宣告「重大事件」可讓當局投入更多資源，包括警力。

英國各地海灘也都遊人如織，包括南部度假勝地濱海南角（Southend-on-Sea）。來此曬太陽的遊客畢約維克（Magda Bewick）告訴法新社：「做點日光浴顯然很不錯，孩子們在海里來來去去都很高興。」

她說，大人之間彼此都盡量保持距離，但也坦承很多孩子沒這麼做，「他們不懂這些」。

多塞特郡（Dorset）助理警察局長德瑞亞（Sam de Reya）說：「我們顯然仍處於公共衛生危機之中，這麼多人湧向一個地點，進一步給緊急服務資源增加壓力。」多塞特郡名義上包含波茅斯、基督城及普爾聯合區。

英國累計近31萬人感染、逾4萬3000人病故，是目前歐洲病故人數最多的國家。

© 2020 AFP