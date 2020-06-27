世衛警告瑞典有疫情加速之虞 遭駁誤解數據

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（法新社斯德哥爾摩26日電） 瑞典與世界衛生組織（WHO）今天起了爭執，世衛組織把瑞典列入面臨新一波新型冠狀病毒疫情的國家名單，瑞典則稱這是「大錯特錯」。

瑞典國家流行病學者蒂格內爾（Anders Tegnell）說，世衛組織「完全誤解」瑞典的數據資料。

在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）肆虐全球之際，瑞典選擇不實施嚴格防疫封鎖措施，感染及病故人數遠比其他祭出封鎖措施的北歐國家多，屢屢登上新聞頭條。瑞典迄今累計約6萬5000人感染、約5280人病故，死亡率為全球第5高。

蒂格內爾說，「我們的病例數增加，是因為我們過去一周在瑞典執行更多采檢」，還說「其他所有參數」都顯示重症病例減少。

他表示，加護病房病人數量很少，連死亡人數也開始減少，「我們現在已經減少到一個程度，目前這幾周的死亡人數並不比過去幾年同期多」。

根據瑞典公共衛生局，目前每天約10名冠狀病毒患者住進加護病房，而在疫情高峰的4月，則是每天45人到50人。

世衛組織歐洲分部昨天表示，轄內的歐洲及中亞地區，共有11個國家面臨「傳染速度加快」現象，瑞典也是其一，「如果置之不理，衛生系統將再度岌岌可危」。

除瑞典外，其他10國大多是較貧困的東歐及中亞國家。

世衛組織歐洲分部稍後坦言，瑞典政府「擴大了采檢，這也反映在6月初以來的通報新增病例數字上」。

世衛組織歐洲分部透過電郵補充說明，「瑞典有幾項很正面的趨勢」，尤其是新增病例數持續減少；但也表示，瑞典的新增病例數相對其他國家仍然偏高，且仍有社區傳染問題。

電郵並未提到是否會把瑞典移出11國名單。

© 2020 AFP