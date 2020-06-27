澳洲內陸牧地劃為國家公園 面積幾乎等同大倫敦

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（法新社雪梨27日電） 澳洲當局今天表示，境內一座面積幾乎等同於英國大倫敦地區的內陸牧地，將改建為國家公園，以協助保護受威脅物種。這項決定獲得環保團體支持。

納里亞拉牧地（Narriearra Station）位於新南威爾斯州（NSW）西北部，佔地1534平方公里。大倫敦地區面積為1579平方公里。

新南威爾斯州環境部長基恩（Matt Kean）表示，這是州政府歷來為興建國家公園所進行最大筆的私有土地收購。

基恩還說，新國家公園範圍涵蓋「目前在新南威爾斯州任一國家公園都沒見過的」洪泛平原、濕地和地景。基恩沒有透露這塊土地的收購金額。

基恩說：「納里亞拉牧地是受威脅野生物種的重要避難地，是逾25種受威脅動物的安身之地，包括瀕危物種灰草鷯鶯（Grey Grasswren）在新南威爾斯州近90%的棲息和繁殖重要區域都位於此處。」

基恩還說，在這塊地也找到原住民文物、工具和石頭裝置藝術，且當地原住民土地協會（Aboriginal Land Council）已受邀為這座國家公園命名。

世界自然基金會（World Wide Fund for Nature, WWF）支持興建這座國家公園。任職於WWF澳洲辦事處的布蘭契（Stuart Blanch）說：「這座新的國家公園，是為減緩和逆轉生物多樣性滅絕危機所需採取有抱負的行動。」

但布蘭契表示，新南威爾斯州還須採取更多行動。他也呼籲政府僱用當地原住民族群人士，以協助保護重要地點並管理這片土地。（譯者：李宛諭/核稿：徐崇哲）

© 2020 AFP