全球聯手抗疫 歐洲登高一呼群星響應

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（法新社布魯塞爾27日電） 為對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19），倡議組織「全球公民」與歐洲聯盟執行委員會在聯合行動中募得61.5億歐元，活動包括一場星光熠熠、全球電視轉播串流的音樂會。

全球公民（Global Citizen）與歐盟執委會（European Commission）合辦的活動，所得61.5億歐元（69億美元、約新台幣2090億元）款項將用於研發新型冠狀病毒疫苗，確保各國有公平管道取得相關檢測與治療，並支持全球最脆弱地區和社群的經濟復蘇。

歐洲聯盟執行委員會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）率先拋磚引玉，宣布歐洲投資銀行（EIB）與歐盟執委會聯手提供49億歐元資金，整場活動總共募得61.5億歐元。

此前，歐盟、多國政府與富豪慈善已於5月4日募捐近100億歐元，連同今天活動所得，累計達159億歐元。

範德賴恩表示，唯有各地疫情都結束，這場大流行才算終止，「這代表全世界所有的人，無論他們人在哪裡、膚色為何，都可取得檢測、治療和疫苗」。

法新社報導，由好萊塢知名動作男星巨石強森（Dwayne "The Rock" Johnson）主持的音樂會，稍後透過線上轉播，共襄盛舉的巨星包括迪士尼童星起家的麥莉希拉（Miley Cyrus）、「揮灑烈愛」墨西哥女星莎瑪海耶克（Salma Hayek）、「女魔頭」奧斯卡影後莎莉賽隆（Charlize Theron）、「夢幻女郎」珍妮佛哈德遜（Jennifer Hudson）以及「最後的蘇格蘭王」佛瑞斯特懷特克（Forest Whitaker）等。

麥莉希拉說：「我一向力挺正義、平等，而這場活動意在確保世界各地所有的人都有工具和解方，來終結2019冠狀病毒疾病。」

活動參與人還包括慈善家梅琳達．蓋茲（Melinda Gates）以及世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。

歐盟表示，有40個政府參與活動，當中有許多是以國家名義捐款給世衛、世界糧食計畫署（World Food Program）及其他致力抗疫的國際性組織團體。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP