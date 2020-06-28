同志驕傲大遊行半世紀 受限疫情改網路直播

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（法新社巴黎27日電） 同志驕傲遊行至今50年歷史，今年為因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，LGBT族群和支持者將許多活動轉移到網路上舉行。

同性戀、雙性戀、跨性別者（LGBT）維權人士當中，雖有部分依照傳統走上街頭，多數選擇將能量彙流到「全球驕傲」（Global Pride）24小時線上直播活動。

英國「倫敦驕傲」（London Pride）是年度最大LGBT同志遊行之一，但也是這次疫情最大受害者之一，今年遊行活動遭到取消，在「雖然延期，依舊團結」（Postponed, but still united）口號下，改以線上活動取代。

在德國柏林，警方估計有約3500人頂着攝氏約30度高溫上街聲援LGBT族群。

在奧地利維也納，約200輛裝飾彩虹旗和充氣獨角獸的汽車和機車，今天下午沿着當地知名環城大道（Ringstrasse）遊行。

在美國，前總統歐巴馬公布一段影片訊息，向1969 年在「石牆酒吧」（Stonewall Inn）發起暴動的紐約同志致敬。這場暴動可以說是現今同志權利運動的起點。

在阿根廷，雖然同志驕傲月通常落在11月，跟全球各地6月慶祝風潮不同，不過公共建築物和紀念物仍打上象徵同志權益運動的彩虹燈光，當地維權人士也已籌劃為期一周的線上活動。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP