拜登川普公布競選團隊族裔性別比例

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（法新社華盛頓27日電） 正當美國種族平等議題持續延燒，美國總統川普競選連任對手民主黨的拜登（Joe Biden）今天對媒體公布競選團隊的族裔和性別比例，川普隨後也跟進。

美國有線電視新聞網（CNN）引述拜登競選幕僚報導，拜登競選團隊的正職員工當中，有色人種比例略多於1/3，女性則佔53%。

報導曝光後不久，川普陣營也公布競選團隊的高階正職員工當中，有色人種佔25%，女性占略高於50%。

拜登昨天稍早與美國亞裔和太平洋島嶼族裔代表進行視訊與民有約活動時，面臨公布團隊成員族群資料的壓力。

他接受美國公共電視網（PBS）「新聞時刻」（NewsHour）節目主持人納瓦茲（Amna Nawaz）提問時表示：「不只我的競選團隊，我的執政團隊看起來也會和美國一樣...反映出我們是哪些人組成的國家。」

自從手無寸鐵的非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月命喪白人警察膝下，引發各地出現大規模抗議活動後，全美再度掀起熱烈討論社會多元化和種族平等議題的浪潮。

各方民調顯示，拜登目前在非裔和拉美裔選民當中，支持率遙遙領先川普。

© 2020 AFP