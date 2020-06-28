涉破壞白宮外美國前總統傑克森雕像 4男遭起訴

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（法新社華盛頓27日電） 全美各地近期爆發反種族歧視抗議浪潮，示威者22日企圖拆除曾蓄奴的美國前總統傑克森（Andrew Jackson）在白宮外雕像。美國檢方今天表示，4名身分確認男性嫌犯已遭到起訴。

一群示威者22日晚間在拉法葉廣場（Lafayette Square）用繩索套住傑克森雕像，試圖將它拉下。1829年至1837年間領導美國的傑克森，曾擁有奴隸。

根據錄影畫面，有4名男子參與將傑克森雕像套上繩索、拉繩索或將錘子遞給另一名示威者。4人介於20至47歲，他們昨天依「破壞聯邦財產」罪名被起訴，若定罪可判處1至10年徒刑。

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日遭白人警察壓頸致死，引爆反種族歧視浪潮，全美各地有數座雕像遭到破壞或被拉下，包含南北戰爭時的南方將領和蓄奴支持者領袖的雕像。

華府檢方在聲明中表示，被告4男有1人昨天被捕，今天送交法官應訊；其餘3人已確認身分，但尚未被捕。

美國總統川普今天在推特（Twitter）轉貼警方尋人啟事，盼能找出另外十幾名參與嘗試拆下傑克森雕像的示威民眾。距離11月美國總統大選剩不到5個月，川普正設法將自己定位為維護「法律與秩序」的領導人物。（譯者：李宛諭/核稿：張正芊）

© 2020 AFP