牛津大學研發疫苗 巴西簽約生產

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（法新社裡約熱內盧27日電） 由英國牛津大學研發、巴西協助測試的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗可望問世，巴西今天表示，已經達成協議，預計要製造1億劑。

這支疫苗是由牛津大學與英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）合作研發，是全球研究人員競相測試、期盼引進市場的數十支疫苗之一，目前正在英國、南非及巴西進行測試。

根據這項金額高達1.27億美元（約新台幣37.96億元）的協議，隸屬巴西聯邦政府的公共衛生機構「維斯卡隆多．克魯茲基金會」（Oswaldo Cruz Foundation）將取得技術和支援製造疫苗。

巴西第2號衛生官員佛朗哥（Elcio Franco）表示，如果疫苗證實有效且安全，這個協議將為巴西取得先機。

他在記者會中說：「這項技術的轉移，將讓我們擁有生產的自主權。」

佛朗哥表示，巴西初步將生產大約3000萬劑疫苗，其中半數在12月之前問世，另一半則在2021年1月之前出貨。

巴西是全球染疫人數第2多的國家，全國目前有超過120萬人確診，超過5萬5000人染疫病故。

專家表示，人口2.12億的巴西篩檢量過低，這表示實際染疫人數可能更多。

© 2020 AFP