MLB準備複賽之際 遊騎兵傳工作人員確診

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（法新社休士頓27日電） 2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情讓美國職棒大聯盟MLB停擺，賽季準備7月重啟之際，德州遊騎兵傳來工作人員病毒篩檢呈陽性反應的消息。

消息來源告訴德州「沃斯堡明星電訊報」（Fort Worth Star-Telegram），遊騎兵確診病例並不涉及球員、教練，或棒球營運相關人員。

遊騎兵在聲明中表示，球隊已採取先前制定好的相關安全措施，包括要求確診者密切接觸名單返家，並提供他們病毒檢測。

遊騎兵在聲明中說：「員工的健康和安全是我們首要考量。」聲明表示，遊騎兵將持續要求主場前線員工謹守防疫規範，包括測量體溫、強制配戴口罩，以及場館定期消毒清潔等。

法新社報導，數天前，MLB剛宣布縮水成60場的例行賽將在7月23日或24日展開。

各隊計畫先在各自主場展開季前訓練。遊騎兵首次練球訂在7月3日，並要求球員事前完成病毒篩檢。

遊騎兵6月24日表示，他們擬定開放體育場館50%容量人數進場觀賽。

德州是美國最急於鬆綁防疫措施的州之一，境內今天通報確診病例新增5747起，確診病例累計達14萬3371起；德州共有2366人染疫身亡。

© 2020 AFP