中國遭控強制維族婦女節育

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（法新社北京29日電） 根據一份今天發布的研究報告，中國正在新疆執行強制婦女節育政策，很顯然這是為了遏止當地的少數族裔人口成長。

這份研究報告綜合當地官方數據、政策文件與對少數族裔婦女的訪談，內容已促使一個由國會議員組成的國際組織呼籲聯合國調查中國在新疆執行的政策。

此舉可能觸怒北京當局。中國政府否認踐踏新疆少數族裔的人權，並聲稱這些指控「毫無根據」。

曾揭發中國在新疆政策的德國學者曾德恩（Adrian Zenz）如今在這份報告中指出，維吾爾與其他少數族裔的婦女在超過生育配額後若懷孕而拒絕墮胎，會被威脅要關押進再教育營。

曾德恩運用藉由搜尋中國網路發現的公開文件進行研究，其中有關新疆再教育營的研究成果曾獲調查這些設施的聯合國專家小組引用。

這份研究報告另指出，部分婦女表示，她們被強迫接受節育手術。

曾被關押在再教育營的婦女表示，他們被注射藥物，導致停經或者與服用避孕藥相同效果的異常出血。

曾德恩所研究的中國政府文件也顯示，新疆部分偏遠地區少數族裔的婦女，經常接受地方衛生官員的強制婦科檢查，以及每隔兩個月的驗孕。

曾德恩發現，根據官方紀錄，2016年當地節育率大幅超過全國水準後，在2017年至2018年間，新疆以少數民族為主的縣的平均人口成長率，就低於以漢族為主的縣的人口平均成長率。

維吾爾族維權人士表示，為了根除維吾爾人的獨特文化與宗教認同，中國正藉由再教育營展開大規模的洗腦運動。

曾德恩在報告中指出，這些調查結果引發嚴重關注，即北京在新疆的政策是否代表根本已達到聯合國所定義的「人口滅絕行動」。

由北美、歐洲與澳洲各個政黨國會議員組成的團體「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC）發表聲明說，針對新疆「是否發生違反人道或者種族滅絕的罪行」，IAPC將推動調查。

© 2020 AFP