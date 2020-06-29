俄中媒體被控透過德法文新聞散布疫情假訊息

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（法新社倫敦29日電） 根據英國一份最新研究，與俄羅斯和中國政府關係密切的媒體在社群媒體用法文和德文散布2019冠狀病毒疾病疫情的錯誤資訊，比法德兩國主流媒體發布的新聞更加受到讀者關注。

隸屬英國牛津大學（Oxford University）的「牛津網路研究所」（Oxford Internet Institute）今天發布報告指出，包括今日俄羅斯（RT）和中國環球電視網等媒體，用法文或德文散布有關2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的扭曲報導或擺明的陰謀論，在臉書（Facebook）和推特（Twitter）獲得廣泛迴響，即使這些報導通常來源不明。

研究人員調查俄羅斯、中國和伊朗主要媒體在社群網站發布的外文內容，這些媒體若非由國家經營，就是和掌權當局的關係密切。

牛津網路研究所表示，這些媒體在社群平台發布的法文、德文和西班牙文消息，「藉由批評西方民主、讚揚自身國家和宣傳關於COVID-19來源的陰謀論，將疫情議題政治化」。

這份研究調查的媒體，包括俄羅斯的今日俄羅斯和俄羅斯衛星通訊社（Sputnik），中國的中國環球電視網、中國國際廣播電台（CRI）和新華社，以及伊朗的西班牙語媒體HispanTV。

研究方式是計算各媒體5月18日至本月5日最受歡迎的20篇報導在社群網站的平均互動數，也就是每篇報導在臉書分享或按贊的次數，及在推特留言或轉推次數。

研究結果發現，今日俄羅斯發布的法文報導，在臉書和推特用戶間的平均互動數是528，而新華社的法文新聞是374，反觀法國大報「世界報」（Le Monde）的新聞則只有105。

至於德文報導部分，今日俄羅斯的文章在臉書和推特的平均互動數是158，德國權威新聞雜誌「明鏡周刊」（Der Spiegel）的文章則僅90。

類似情況也出現在西班牙文的報導。研究發現，伊朗國營的HispanTV和俄羅斯媒體都對拉丁美洲讀者宣傳「反美情緒」，俄羅斯和中國官媒的法文和德文新聞則熱烈報導歐洲疫情和經濟危機。這些媒體還宣傳毫無根據的說法，包括2019冠狀病毒疾病是由美軍散布

牛津網路研究所研究人員卜萊特（Jonathan Bright）對法新社表示：「社群網站上有很大一部分人吸取的內容，是來自外國政府直接資助的媒體。但讀者並沒有這方面的清楚資訊。」

© 2020 AFP