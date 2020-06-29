俄礦業公司朝北極凍原偷排廢水 相關員工遭停職

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社莫斯科28日電） 俄羅斯礦業巨擘諾里爾斯克鎳業公司上月爆發北極圈內的電廠貯油槽大規模漏油事件，如今再被爆出在北極凍原偷排廢水。該公司表示，目前已將負責排放廢水的金屬廠員工停職。

諾里爾斯克鎳業公司（Norilsk Nickel）發表聲明表示，由於「公然違反操作準則」，已將這名排放廢水的員工停職。

諾里爾斯克鎳業公司表示，這起事件發生在北極圈城市諾里爾斯克（Norilsk）附近的塔爾納赫（Talnakh）濃縮廠。

一個月前，諾里爾斯克鎳業公司旗下子公司在附近的一座電廠，剛發生貯油槽倒塌意外，導致約2萬1000公噸柴油外泄，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）甚至下令進入緊急狀態來因應這場災難。

消息人士今天告訴國際傳真社（Interfax News Agency），塔爾納赫濃縮廠持續「數小時」排放用來處理金屬的液體，已有約6000立方公尺流入野外地區。

一名消息人士表示，廢水擴散的程度難以評估。

俄羅斯獨立報紙「新報」（Novaya Gazeta）公布現場拍攝到的影片。影片顯示連接儲存槽的大型金屬管線，正傾瀉泡沫液體到鄰近的林木間。

記者宣稱這家工廠刻意將廢水排放到野外地區，而當調查人員與緊急事故人員抵達現場時，工廠員工連忙拆除排水管線。

© 2020 AFP