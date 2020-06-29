全球新冠肺炎不治破50萬人 確診逾1016萬例

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（法新社巴黎29日電） 法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間29日11時（台灣29日晚間7時），全球至少50萬1847人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），確診病例逾1016萬1240例。

疫情從去年12月在中國爆發後，目前已蔓延到196個國家及地區，至少有507萬4100人被視為已經康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測出現癥狀或最嚴重的病例。

全球疫情最嚴重的美國，境內累計12萬5803人病故，累計確診數達254萬9069例，至少68萬5164人已康復。

巴西死亡人數在全球僅次於美國，境內累計5萬7622人不治，累計確診達134萬4143例。

其他疫情重災區還包括英國（4萬3550死，31萬1151例確診）、義大利（3萬4738死，24萬310例確診）、法國（2萬9778死，19萬9343例確診）。

中國（不含香港、澳門）境內目前通報4634死，累計8萬3512例確診。

從區域來看，歐洲累計確診265萬2674例，19萬6273死；美國和加拿大累計確診265萬2279例，13萬4371死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診248萬6089例，11萬2162死。

亞洲累計確診124萬3058例，3萬3594死；中東地區累計確診73萬3753例，1萬5668死；非洲累計確診38萬4144例，9646死；大洋洲累計確診9244例，133死。（譯者：陳政一）

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