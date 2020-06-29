全球疫情升溫恐逆轉解封趨勢 亞股收挫

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（法新社香港29日電） 由於美國和中國等若干國家COVID-19新增感染病例再度攀升，引發官員恢復行動限制措施，這使得投資人更加擔憂經濟復蘇進度，亞洲股市今天收盤應聲挫低。

過去數周全球各地陸續解除防疫限制措施，如今卻有跡象顯示，一些主要城市出現第2波疫情，影響市場人士信心。

美國加州大城洛杉磯和其他6個郡解封才過短短一周多，當局卻再度下令當地酒吧暫停營業，這些地區合計人口超過1300萬。加州大城舊金山目前也暫停鬆綁防疫限制的計畫。

此外，美國人口最多的2個州德州和佛羅里達州COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染病例再度大增，兩州人口合計有5000萬。亞利桑那州和喬治亞州等大州確診人數也明顯攀升。

美國衛生及公共服務部（US Department of Health and Human Services）部長艾薩（Alex Azar）表示：「這是非常非常嚴重的情況，我們能採取行動來控制情勢的空間正在縮小。」

金融服務公司AxiCorp分析師殷尼斯（Stephen Innes）警告，近期美國確診病例躍增，很可能因為部分地區恢復商業活動後，民眾擴大移動範圍和更常外出，這反而導致「解封趨勢逆轉及經濟活動減少，尤其在疫情最嚴重的幾個州」。

不只美國面臨這類問題。中國首都北京也因冒出新的群聚感染病例，導致相鄰的河北省接近50萬人口再受到嚴格的防疫封閉措施限制。一名北京市官員形容，這波疫情「嚴峻且複雜」。

美國股市26日收盤重挫，亞洲股市今天跟進走跌。東京股市收挫2.3%，首爾股市收低1.9%，雪梨股市收挫1.5%，香港和台北股市收跌1.0%，新加坡股市收低1.2%，上海股市收跌0.6%，馬尼拉、曼谷和雅加達股市也全數收黑。（譯者：張正芊/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP