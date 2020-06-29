加拿大拒絕用孟晚舟換人 被囚前加外交官妻：失望

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（法新社蒙特婁28日電） 加拿大總理杜魯道拒絕考慮以面臨引渡的華為財務長孟晚舟，換取遭中國拘留的加國前外交官康明凱與商人史佩弗獲釋，康明凱之妻今天受訪表示，對杜魯道感到「失望」。

杜魯道（Justin Trudeau）堅拒外界的請求，不願為了換取康明凱（Michael Kovrig）與史佩弗（Michael Spavor）獲釋，介入孟晚舟引渡程序。

杜魯道表示，介入孟晚舟引渡程序會展現出渥太華可以受到「任意逮捕」左右，而這會讓世界各地的其他加拿大人陷入險境。

康明凱之妻納吉布拉（Vina Nadjibulla）接受加拿大電視公司（CTV）訪問時表示，加國政府應儘力讓康明凱和史佩弗獲釋，同時保護其他加拿大人不遭任意逮捕。

「我們可以兩件事都做。這不是『我們得盡一切所能讓麥可（康明凱）獲釋』，還是『我們要在以後保護加拿大人』的問題。」

「這兩件事都必須討論，政府有責任兩件事都做。」

納吉布拉還說：「沒有免費的解決方案，我們必須付出代價，而這問題就變成，誰要付出最高代價，而現在，是康明凱和史佩弗在付出代價，我認為加拿大人了解這有着根本上的不公不義。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）

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